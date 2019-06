Elia lance son augmentation de capital

C’est parti pour l’augmentation de capital d’ Elia . Comme prévu, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique sollicite les investisseurs afin de refinancer le projet Nemo Link et de soutenir ses activités régulées en Belgique.

Concrètement, cette levée de fonds débute dès demain, 6 juin , pour se clôturer une semaine plus tard, le 13 juin . Elia va émettre 7.628.104 actions nouvelles au prix unitaire de 57 euros sur la base d’une action nouvelle pour 8 déjà détenues ce qui devrait lui permettre de récolter un maximum de 434,8 millions d’euros . Mardi soir, le titre a clôturé à 62,60 euros.

Le groupe précise que ses actionnaires de référence, Publi-T et Publipart, se sont déjà engagés à exercer pleinement leurs droits et à souscrire au nombre correspondant d’actions, maintenant ainsi leur participation respective de 44,87 % et 3,24 % dans son capital.