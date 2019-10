Elia lorgne le réseau allemand du néerlandais Tennet

Près de dix ans après la très rentable transaction portant sur le rachat de 50Hertz, le gestionnaire allemand du réseau d’électricité de l’est de l’Allemagne, une opportunité se présente aujourd’hui au centre du pays. Le gestionnaire néerlandais de réseau d’électricité Tennet possède des câbles de haute tension en Allemagne, qui s’étendent de Kiel (au nord du pays) à la pointe la plus méridionale de la Bavière. Mais l’entreprise publique néerlandaise ne peut suivre le rythme d’investissement effréné qu’exige le réseau allemand. Le gouvernement néerlandais envisage donc plusieurs options, dont une introduction en Bourse, un accord de partenariat ou la vente pure et simple des activités allemandes.

Mais ces dernières années, les opportunités se sont révélées plutôt rares. Avec la division allemande de Tennet, Elia pourrait mettre le pied à l’étrier dans le plus grand réseau allemand contigu à celui de 50Hertz. Cela ouvrirait la possibilité de réaliser des investissements concertés et de regrouper l’expertise présente dans les deux entreprises pour la connexion des parcs éoliens offshore en mer Baltique.

Coûteuse transition

Avec la transition énergétique, le basculement de l’Allemagne de l’énergie fossile (essentiellement à base de charbon) et nucléaire vers l’électricité verte, d’énormes investissements seront nécessaires pour étendre le réseau électrique allemand. Des "autoroutes de l’électricité" devront être construites pour transporter l’électricité produite dans les parcs solaires et éoliens du nord de l’Allemagne vers le sud, où se trouvent les principaux consommateurs, dont le secteur industriel. Les quatre gestionnaires de réseaux à haute tension d’Allemagne projettent d’investir 61 milliards d’euros au cours des dix prochaines années pour renforcer le réseau.

Le réseau est-allemand 50Hertz est relativement jeune et moderne, car il a en grande partie été construit après la réunification allemande et recèle des opportunités d’élargissement avec les parcs éoliens offshore.

L'affaire est loin d'être conclue. La situation est très différente avec la filiale allemande de Tennet: l'infrastructure est beaucoup plus ancienne et donc susceptible d'entraîner davantage de frais de maintenance et de remplacement. Pendant le processus d'acquisition, Elia devra donc se montrer très vigilant et s'assurer qu'il n'y a aucun cadavre dans les placards.