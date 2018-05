Elia pas encore débarrassé des Chinois dans sa filiale allemande

Difficile de justifier un nouvel achat au prix fort

Un partenaire allemand

On sait que les autorités allemandes ne voyaient pas d’un bon œil l’arrivée de State Grid dans une infrastructure aussi stratégique. Des contacts ont déjà eu lieu entre Elia et le monde financier allemand – Bernard Gustin, l’ancien patron de Brussels Airlines et président du conseil d’administration du gestionnaire de réseau belge, a joué un rôle actif dans le rachat des premiers 20%. Et des propositions de montage financier étaient venues d’Allemagne pour favoriser l’opération. Elia, qui avait décidé purement et simplement d’exercer son droit de préemption, n’y avait pas eu recours. Mais le groupe belge pourrait réactiver ces pistes, si besoin est.