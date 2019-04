Elia planche sur une nouvelle structure

La société cotée Elia travaille à une modification de sa structure. L’objectif? Séparer les activités belges régulées des autres, pour optimiser les bénéfices et faciliter les investissements futurs à l’étranger.

Elia, qui gère le réseau belge à haute tension, a annoncé en février, en marge de ses résultats annuels 2018, son intention de procéder cette année à une augmentation de capital de 350 à 450 millions d’euros – selon nos informations, on se dirige plutôt vers le haut de la fourchette. Une opération qu’Elia aurait aimé mettre à l’agenda de l’assemblée générale du 21 mai et réaliser rapidement, avant un possible retournement des marchés.