Elia prépare une augmentation de capital

Après l’augmentation de capital de Montea qui commence ce jour et celle anticipée d’ Aedifica , Elia aussi envisage de solliciter les investisseurs en 2019. La taille de l’opération et son calendrier n’ont pas encore été fixés nous a-t-on précisé auprès de la société, mais le projet avance. En raison de nombreux investissements, le dette du groupe a bondi de 71% passant de 2,7 milliards d’euros à 4,6 milliards.

A l’issue de 2018, Elia a plus que doublé son chiffre d’affaires (+123%) à 1,93 milliard d’euros. Il bénéficie principalement du rachat d’Eurogrid pour un montant de 957 millions d’euros.

De son côté, l’Ebit grimpe de 55% à 502,6 millions d’euros. L’Allemagne, où le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique est également présent via 50Hertz, a contribué à concurrence d’un peu plus de la moitié avec un Ebit de 282,5 millions d’euros.

"L'une de nos plus significatives réalisations a été l'augmentation de notre part dans 50Hertz à 80 %, nous conférant le contrôle total de l'entreprise" s’est félicité Chris Peeters , le CEO d’Elia. "Cette transaction nous permettra de renforcer la collaboration entre Elia en Belgique et 50Hertz en Allemagne."

Dividende en hausse de 2,5%

Le bénéfice net normalisé , pour sa part, augmente de 38% pour atteindre 280,8 millions d’euros. Cette augmentation résulte de l’acquisition précitée d’Eurogrid ainsi que d'un résultat normalisé pour Elia Transmission et 50Hertz Transmission, partiellement compensé par l'augmentation des coûts non régulés pour le financement de la participation supplémentaire dans Eurogrid, explique Elia.

Avec NemoLink en activité depuis le début de l'année et anticipant une augmentation de capital en 2019, le groupe Elia prévoit de réaliser un rendement ajusté des capitaux propres compris entre 7% et 8%. Ce rendement est basé sur les performances sous-jacentes d'Elia Transmission et de 50Hertz Transmission.