Elia se renforce dans 50Hertz pour un petit milliard

La transaction nous permettra de renforcer la collaboration entre Elia en Belgique et 50Hertz en Allemagne et souligne notre ambition d’être un groupe majeur de gestionnaires de réseau de transport en Europe.

Ce rachat sera financé par l’émission de 70% de dette hybride et 30% de dette obligataire. La transaction aura un effet positif immédiat sur les résultats d’Elia et ne devrait pas affecter le rating du groupe, assure-t-on. Les états financiers pro forma d’Elia, préparés sur base des résultats publiés au 31 décembre 2017 et adaptés en incluant la transaction et en appliquant la consolidation intégrale d’Eurogrid, refléteraient un actif total de 12,7 milliards, des revenus de 2,18 milliards, un Ebitda de 839 millions et un résultat normalisé de 253 millions. En 2010, Elia a racheté à Vattenfall une participation de 60% dans 50Hertz, pour une valeur d’entreprise de 486 millions d’euros.