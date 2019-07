Eneco et Lampiris en perte en 2018

On savait déjà qu’Electrabel et Luminus avaient clôturé 2018 sur une lourde perte. On découvre aujourd’hui que la plupart des fournisseurs de gaz et d’électricité en Belgique sont dans le rouge.

Que le numéro un du secteur de l’énergie en Belgique ait clôturé 2018 sur une lourde perte, ce n’était vraiment pas une surprise. Le parc nucléaire d’Engie Electrabel n’a été disponible que 52% du temps l’an dernier, suite à la dégradation du béton dans le local de secours de quatre réacteurs, aux travaux liés à la prolongation de Doel 1 et 2, et à une fuite sur le circuit primaire de Doel 1. Que Luminus, le numéro deux, qui possède une participation de 10% dans quatre de ces réacteurs, se soit lui aussi enfoncé dans le rouge l’an dernier, n’était guère étonnant non plus.

Lire aussi | Les gazoducs, nouveau moteur pour le groupe Engie

Mais on découvre aujourd’hui dans les comptes déposés à la Banque nationale que l es numéros trois et quatre de la fourniture de gaz et d’électricité en Belgique ont également terminé 2018 dans le rouge.

Une perte de 20 millions chez Eneco

"La perte de 20 millions en 2018 est surtout due aux frais d’intégration liés à la fusion des activités d’Eni et d’Eneco, qui concernent uniquement 2018." Mark Van Hamme Responsable des relations publiques pour Eneco Belgique

Chez Eneco, on se veut discret. "Nous ne communiquons normalement sur les chiffres financiers qu’au niveau du groupe", répond Mark Van Hamme, responsable des relations publiques en Belgique. Les résultats d’Eneco Belgium, la société dans laquelle est logée l’activité de fourniture de gaz et d’électricité en Belgique suite à la reprise d’Eni, sont pourtant disponibles à la Banque nationale – même s’ils sont impossibles à comparer avec l’année précédente, durant laquelle la fusion a a eu lieu. L’entreprise a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près d’1,3 milliard, mais est en perte, avec un résultat d’exploitation de -19 millions d’euros, et un résultat net de -20 millions.

Dans le rapport annuel qui accompagne ces chiffres, Eneco dit toutefois s’attendre à une amélioration de la rentabilité suite au plan de transformation mis en œuvre pour réduire les coûts. "La perte de 20 millions en 2018 est surtout due aux frais d’intégration liés à la fusion des activités d’Eni et d’Eneco, qui concernent uniquement 2018", précise Mark Van Hamme.

Lampiris dans le rouge

Chez Lampiris, le chiffre d’affaires est en augmentation, à 1,2 milliard d’euros, contre 1,1 milliard en 2017, mais résultat d’exploitation comme résultat net basculent dans le rouge. Alors que le fournisseur liégeois, qui est depuis 2016 dans les mains du géant pétrolier et gazier Total, avait réalisé un bénéfice d’exploitation de 8 millions en 2017, il affiche désormais une perte d’exploitation de 3 millions. Et le bénéfice net de 6 millions cède la place à une perte nette de 3 millions.

Lire aussi | Crisnée veut produire de l'électricité verte pour ses citoyens

"L’année 2018 a pourtant été une très belle année sur le plan commercial." Gaëtan Mondet Directeur commercial de Lampiris

"L’année 2018 a pourtant été une très belle année sur le plan commercial, commente Gaëtan Mondet, directeur commercial. Sur le B-to-C, où nous travaillons sous la marque Lampiris, nous sommes passés de 680.000 contrats au 1er janvier à 810.000 au 31 décembre, et sur le B-to-B, où nous opérons sous la marque Total Gas & Power, nous sommes passés de 157.000 contrats à 176.000."

Quel est le problème, alors? "Nous avons été fortement impactés par les problèmes de volatilité des prix sur le marché de l’électricité durant les derniers mois de l’année suite à l’arrêt d’une série de réacteurs nucléaires." Et ce, malgré que Lampiris exploite la centrale hydroélectrique de Plate Taille, qui est la plus importante installation de stockage d’électricité en Belgique après celle de Coo. "Plate Taille nous a aidés et nous a permis de réduire nos pertes, mais la volatilité des prix de l’électricité a eu un impact de 5 à 6 millions d’euros sur notre résultat", situe Gaëtan Mondet.

Essent bénéficiaire avec un chiffre d’affaires en net recul

Essent Belgium, qui est actif en Flandre et en Wallonie, mais pas à Bruxelles, fait figure d’exception, avec des résultats positifs: un résultat d’exploitation de 6 millions d’euros, et un résultat net de près de 4 millions, presque en ligne par rapport à l’année précédente.

Son chiffre d’affaires est toutefois en net recul: il passe de 536 millions d’euros en 2017 à 481 millions d’euros en 2018. Une baisse que l’entreprise ne commente pas.

Mega en belle progression

91 millions Mega voit son chiffre d’affaires grimper en flèche, passant de 51 millions en 2017 à 91 millions en 2018.