Eneco veut faire une offre sur Elicio (Nethys)

Eneco, le troisième plus grand fournisseur d'énergie en Belgique et partenaire d'Elicio sur plusieurs projets éoliens terrestres et en mer, veut acheter le producteur d'énergie renouvelable qui est aujourd'hui dans les mains du groupe Nethys , a annoncé mardi en fin de journée La Libre sur son site internet.

Il pourrait ainsi doubler l'homme d'affaires François Fiornieri , qui est aussi administrateur de Nethys, et qui s'apprête à reprendre la société, si les informations sont exactes, pour un euro symbolique, en échange d'un remboursement de la créance de 265 millions d'euros détenue par Nethys envers Elicio et la reprise de la garantie de Nethys sur un emprunt bancaire. Une information rapidement confirmée par Eneco.

Eneco a donc décidé de s'adresser aux présidents des conseils d'administration et de Nethys dans un courrier officiel, pour manifester officiellement son intérêt. Il y a de fortes chances que si on lui en donne l'occasion, il renchérisse sur François Fornieri. "Nous restons prudents, mais il y a un fort faisceau de présomptions qui indique que le prix convenu n'est pas correct, commente Miguel de Schaetzen. Pour que les communes, qui sont les actionnaires, reçoivent un prix correct, il faut un appel d'offres transparent et concurrentiel. Nous sommes clairement un candidat solide et fiable, et à ce titre, nous aimerions nous présenter aux actionnaires d'Elicio."