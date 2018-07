Enerdeal veut lever 10 millions pour se faire une place au soleil d'Afrique

La société belgo-luxembourgeoise Enerdeal a installé au Congo la plus grande centrale photovoltaïque hors réseau d’Afrique. Et elle prépare une levée de 10 millions d’euros de capital pour financer d’autres projets du même type.

La centrale solaire, inaugurée fin mars, se trouve à Manono, dans le Katanga, en République démocratique du Congo – une ville de 20.000 habitants qui peut nécessiter près de trois semaines de voyage depuis Lubumbashi, en saison des pluies. Avec ses 3.200 panneaux solaires, d’une puissance totale d’1 MWp, et son système de stockage par batteries de 3 MWh, cette installation autonome permet désormais d’éclairer les rues la nuit, tout comme un certain nombre d’habitations et de commerces, ainsi que l’hôpital et l’aéroport pour le compte de la Snel, la société nationale d’électricité.