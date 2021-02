Engie acte la fin des réacteurs nucléaires belges

Engie acte la dépréciation de ses réacteurs nucléaires belges pour 2,9 milliards d'euros et officialise la fin du règne de l'atome sur le mix énergétique noir-jaune-rouge.

Voilà qui enterre pour de bon les derniers espoirs d'une éventuelle prolongation de deux unités au-delà de 2025. En clair, Engie arrête officiellement tous les travaux de préparation qui permettraient la prolongation de ses réacteurs , même les plus récents, à savoir Doel 4 et Tihange 3.

Ainsi, le résultat net du groupe prend un sérieux coup, et passe dans le rouge à -1,5 milliard d'euros, contre un bénéfice de 1 milliard en 2019 . Une perte à imputer largement à la dépréciation du parc nucléaire belge donc, mais si l'on omet les éléments non-récurrents, le bénéfice annuel s'élève à 1,7 milliard d'euros , soit 36,5% de moins que l'an dernier.

Redressement au second semestre

Ici, le groupe pointe les effets dévastateurs de la crise du coronavirus, même si " au cours du second semestre, les niveaux d’activité se sont progressivement redressés , ce qui a permis de réaliser une performance organique similaire à celle du second semestre 2019", a pointé la CEO Catherine MacGregor.

Fin du bras de fer contre l'État belge

Au-delà des chiffres, on se souviendra donc de 2020 comme de l'année où Engie aura tranché sur le nucléaire belge . La dépréciation de 2,9 milliards d'euros portant sur les actifs nucléaires sonne le glas de l'atome en Belgique au-delà de 2025, n'en déplaise au gouvernement belge et à son plan B, à savoir la possibilité de décider d'une ultime prolongation de deux unités fin 2021.

Mais cette annonce n'est pas une surprise. Pour rappel, en novembre dernier, une vidéo interne ayant fuité dans la presse, avait fait les gros titres et confirmait les divergences d'opinion entre Engie et le gouvernement. On y voyait le directeur des activités nucléaires du groupe, Thierry Saegeman, expliquer à ses équipes que l'entreprise arrêtait tous les projets liés à la prolongation des réacteurs. Le groupe avait tenté par la suite de corriger le tir, indiquant toujours considérer l'option d'une éventuelle prolongation de deux unités à la fin 2021.