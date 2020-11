Engie arrête tous ses projets liés à la prolongation du nucléaire

Le gouvernement était prévenu. Engie avait, depuis longtemps, et à maintes reprises, réclamé la clarté sur le dossier brûlant de la prolongation des centrales nucléaires du pays. Et la réponse apportée par le gouvernement Vivaldi, à savoir celle de confirmer la sortie de l'atome, mais de laisser ouverte la porte d' une prolongation de un ou deux réacteurs sous couvert d'une ultime décision prise en n ovembre 2021, n'a pas été jugée satisfaisante par l'exploitant des sites de Doel et Tihange.

Timing trop serré

Prolonger deux unités - en l’occurrence les deux plus récentes, Doel 4 et Tihange 3 - ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot. En effet, l'AFCN, l'autorité belge en termes de sûreté nucléaire, exige que tous les travaux de rénovation pour une prolongation de la durée de vie soient réalisés d'ici 2025. Et pour être prêt à temps, Engie indique qu'il faudra, au mieux, 30 mois pour finaliser les études de conception, lancer des appels d'offres et terminer les travaux d'amélioration. De plus, 30 à 36 mois sont nécessaires pour commander le nouveau combustible nécessaire au fonctionnement des centrales.