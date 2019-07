Engie au Brésil, une aventure aux accents belges

Depuis quelques semaines, Engie fournit à L’Oréal au Brésil une électricité 100% renouvelable. Le géant de la cosmétique couvre désormais la consommation électrique de ses usines, de son centre de distribution, de son laboratoire et de son siège au Brésil par de l’électricité éolienne en provenance des parcs éoliens développés par Engie à Trairi, dans le nord du pays.

Impossible de savoir sur quelle quantité d’électricité porte ce contrat, qui court jusque fin 2021. Mais les deux groupes français ont réussi à en faire un joli coup de com’. Une des 86 éoliennes, installée à quelques centaines de mètres de la plage, un paradis pour les kite surfeurs, arbore désormais, côté face, le logo de L’Oréal Brasil, et côté pile, celui d’Engie. Et les deux entreprises en ont fait un film qui tourne sur les réseaux sociaux. "En trois semaines, ce film est le deuxième film le plus vu de toute l’histoire d’Engie dans le monde", se réjouit Gil Maranhao Neto, directeur de la communication et de la stratégie d’Engie Brasil.

Sur place, à Trairi, c’est plutôt du facteur de charge de ses éoliennes que se félicite Alexandre Thiele, qui dirigeait auparavant une centrale au charbon, et a assuré le développement de ces 222 MW éoliens pour Engie. "Ici, nos éoliennes tournent, en moyenne, à plus de 50% de leur capacité sur l’ensemble de l’année, alors qu’en Europe, on est plutôt à un facteur de charge de 30 à 35%. Et nous bénéficions d’un vent beaucoup plus constant", explique-t-il. Sur les 10,2 GW installés d’Engie au Brésil, 1 GW l’est déjà dans l’éolien. Et l’énergéticien continue à développer de nouveaux projets.