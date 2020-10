Engie juge intenable le timing imposé par la Vivaldi sur le nucléaire

Dans le dossier de la prolongation du nucléaire au delà de 2025, Engie, l'opérateur des centrales du pays, a longtemps exigé la clarté avant la fin 2020 . Or ce n'est pas ce qui a été décidé par les partis de la Vivaldi. L'accord prévoit en effet de s'en tenir à la loi de 2003 et confirme la sortie du nucléaire, sauf en cas de risque pour la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays . Pour évaluer ce risque, le gouvernement prévoit de faire le point en novembre 2021 . C'est trop tard selon Engie.

Timing des rénovations nécessaires

Les travaux pour Doel 4 devraient être achevés en juin 2025 et Tihange 3 devrait être prêt en septembre de la même année, au plus tard. Cependant, Engie indique qu'il faudra, au mieux, 30 mois pour finaliser les études de conception, lancer des appels d'offres et terminer les travaux d'amélioration. De plus, 30 à 36 mois sont nécessaires pour commander le nouveau combustible nécessaire au fonctionnement des centrales.