Engie lance un avertissement sur résultats

Engie donne ses résultats sur neuf mois ce mercredi. Et confirme globalement ses objectifs pour tout 2018, en tous cas, pour le résultat net récurrent part du groupe - mais celui-ci sera dans le bas de la fourchette -, et le ratio dette nette/Ebitda ainsi que le dividende.



Mais cette confirmation, précise Engie, repose en particulier sur l’hypothèse d’un redémarrage des unités nucléaires belges "conformément au calendrier". Or, rappelons-le, une certaine incertitude pèse sur le redémarrage de Doel 1 et 2.