Engie perd 5% de parts de marché en Flandre

Bien que ce soit la première fois qu’Electrabel représente moins de 40% du marché total de l’électricité , le fournisseur d’énergie ne voit aucun problème structurel. "Si vous regardez la tendance mondiale, notre part de marché a été plus stable ces dernières années" , a déclaré la porte-parole Anne-Sophie Hugé. "Nous avons remporté plusieurs achats groupés en 2018, notre part de marché était donc plus élevée. Cet effet a disparu l’an dernier. C’est de cette façon, qu’est définie la dynamique du marché chaque année. Fin 2019, nous avons gagné de nouveaux achats groupés dont l’effet se fera sentir cette année."

Derrière Electrabel, le numéro deux Luminus reste stable avec une part de marché de 18,7%. Eneco et Lampiris perdent chacun un point de pourcentage et détiennent 12,5 et 7,8% respectivement. Essent reste stable à 6,2%. La percée la plus significative revient au fournisseur liégeois Mega. Avec un certain nombre d’achats groupés remportés, Mega passe de 0,6 à 3,7% de parts de marché.