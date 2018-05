Engie puise 1,6 milliard d'euros dans sa filiale Electrabel

"Le versement de ce dividende, qui se fait en nature et non en cash, est possible grâce aux réserves dont dispose Electrabel."

Cet énorme versement est loin d’être anodin. Electrabel était largement dans le rouge ces dernières années, avec une perte de plus de 1 milliard d’euros en 2015 comme en 2016. Les chiffres 2017 ne sont pas encore connus, mais le résultat des activités belges sera encore sous forte pression suite à l’indisponibilité de certains réacteurs , les mauvaises conditions de marché et l’obligation d’ajuster à la hausse ses provisions nucléaires. Cela fait plus de dix ans que la société belge n’avait pas versé de dividende – le dernier remonte à 2006.

"Le versement de ce dividende, qui se fait en nature et non en cash, est possible grâce aux réserves dont dispose Electrabel, répond Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Engie Electrabel. Et il a pour objectif de faire remonter des actifs français au niveau du groupe pour en assurer une gestion cohérente." En effet, le versement se fait sous la forme d’un apport de 100% des titres d’Electrabel France, la société qui détient des participations dans Compagnie du Rhône et la Shem (Société hydroélectrique du Midi), deux entreprises dont les concessions hydroélectriques doivent être renouvelées.