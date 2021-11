Engie revoit ses objectifs à la hausse

Engie a vu son chiffre d'affaires bondir à 46,9 milliards d'euros au cours des trois premiers trimestres de l'année, contre 39,6 milliards d'euros il y a un an. Le résultat d'exploitation du groupe atteint quant à lui 4,1 milliards d'euros, soit une hausse organique de 57%, précise-t-il.

Ces bonnes performances financières ont pour conséquence de relever les objectifs sur l'ensemble de l'exercice, comme elle l'avait déjà fait à la publication de ses résultats semestriels. Engie vise désormais un bénéfice net de 3 à 3,2 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année, contre 2,5 à 2,7 milliards attendus jusque-là. Pour ce faire, elle se fonde sur une fourchette indicative d'EBITDA entre 10,8 et 11,2 milliards d'euros.

Ambitions renouvelables

La CEO est également revenue sur le processus de vente d' Equans , sa filiale de services. Engie et Bouygues sont actuellement en négociation exclusive pour céder les 100% de l'entité, qui emploie 10.000 personnes en Belgique, à une valeur de 7,1 milliards d'euros.

Cette cession "représente une étape majeure et démontre une fois de plus notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie, qui consiste à simplifier le Groupe et à accélérer les investissements dans nos métiers clés, notamment les énergies renouvelables, dans lesquelles notre objectif est d’atteindre 50 GW en 2025".