Engie: un candidat mystère et une favorite pour succéder à Isabelle Kocher

A la veille d'un conseil d'administration de la plus haute importance chez Engie, deux candidates émergent du processus de sélection d'un nouveau CEO.

L'horloge tourne chez Engie. Alors que la bataille pour la reprise de Suez fait rage - l'entreprise s'opposant farouchement à l'offre soumise par Veolia -, septembre est aussi le mois qui a été choisi pour voir éclore un nouveau CEO du groupe. Ces deux dossier brûlants figureront d'ailleurs sans doute à l'ordre du jour d'un conseil d'administration de la plus haute importance se tenant ce vendredi 25 septembre dans le quartier général de l'entreprise à la Défense.

Pour succéder à Isabelle Kocher - violemment déboutée en février dernier - une short list de quatre prétendants a fuité et le feuilleton préféré du Tout-Paris des affaires touche à sa fin.

Un candidat surprise

D'abord présenté comme "vraisemblablement un homme", ce candidat mystère aurait ainsi contourné le processus de sélection et retardé la prise de décision. Mais d'après les journaux français Le Monde et L'Obs , il s'agirait en réalité de Catherine MacGregor. Actuellement présidente de la direction énergie du pétrolier américano-français TechnipFMC , cette dernière aurait été auditionnée ce mercredi par le comité des nominations du conseil d’administration d’Engie.

Ainsi, en supposant que les informations de nos confrères français soient correctes, Catherine MacGregor viendrait compléter la liste d'aspirants composée jusqu'ici de Gwenaelle Avice-Huet , directrice adjoint en charge de l'Amérique du Nord et des énergies renouvelables chez Engie, Catherine Guillouard , PDG de la RATP, et Laurent Guillot , directeur général adjoint de Saint-Gobain.

Les pistes Catherine Guillouard et Laurent Guillot semblent pourtant fortement compromises. " L'Etat français ne peut pas se permettre de déboulonner la tête de la RATP tant la société traverse une période délicate ", souligne une source. "Laurent Guillot a contre lui qu'il est une homme. Après Isabelle Kocher, qui était la seule femme dirigeante du CAC 40 , l'Etat tiendra à ce qu'une femme occupe le poste", pointe une autre.

Une favorite

Deux candidates font donc la course en tête. D'abord, Catherine MacGregor, puisqu'elle a été choisie par Jean-Pierre Clamadieu, fait automatiquement office de piste sérieuse en sa qualité d'invitée surprise à la compétition. Signalons tout de même que le président du groupe vit actuellement une période mouvementée. La cession de Suez prend en effet une tournure dont l'Etat français se serait bien passée et d'aucuns s'accordent à dire que sa gestion de l'après-Kocher aurait dû déboucher plus rapidement sur la nomination d'un successeur. "Il est en délicatesse, mais cela arrive à tout dirigeant", nous glisse-t-on en coulisse.