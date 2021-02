Engie va amortir son parc nucléaire pour 1,9 milliard d’euros

Le groupe énergétique français Engie estime que les centrales nucléaires belges ne lui rapporteront plus rien après 2025. Vendredi, lors de la publication des résultats annuels, le groupe annoncera un amortissement de 1,9 milliard d’euros sur son parc nucléaire belge , comme l’a révélé la chaîne BFM Business, ce qui a été confirmé à notre rédaction. Engie adapte ainsi sa comptabilité avec l’objectif du gouvernement de fermer les sept centrales nucléaires en Belgiquie à l’horizon 2025.

Selon BFM, la direction du groupe Engie et le gouvernement belge auraient pris acte de cette fermeture entre 2022 et 2025, comme le stipule la loi sur la sortie du nucléaire. Engie arrêtera donc d’investir à long terme dans son parc nucléaire et procèdera à un amortissement correspondant.