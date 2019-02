Engie veut quitter une vingtaine de pays d'ici 2021

Engie a publié jeudi des résultats 2018 en croissance organique soutenue, bien que freinés par les arrêts de réacteurs nucléaires en Belgique . Après retraitement de ses résultats 2017 pour tenir compte des cessions, Engie a enregistré en 2018 un résultat net récurrent part du groupe de 2,5 milliards, en hausse de 10,1% sur un an (+17,3% en organique). L' Ebitda du groupe s'est quant à lui stabilisé à 9,2 milliards (+0,4% en variation brute, +4,7% en organique). "L’Ebitda du segment Benelux est en décroissance organique très significative de - 134 %", indique Engie dans son communiqué, rappelant que la piètre performance du marché belge résulte principalement "des arrêts non programmés (de plusieurs réacteurs nucléaires belges), conduisant à un taux de disponibilité très faible en 2018 (52 %), ainsi que par la baisse des prix captés". Le Benelux est d'ailleurs le seul marché affichant une croissance organique de l'Ebitda négative.

Priorité au renouvelable et aux "solutions clients"

Dans la foulée de la publication de ses résultats, Engie a aussi repositionné les jalons de sa stratégie en présentant un nouveau plan qui vise à réaliser 800 millions d'euros d'économies d'ici 2021. Ce plan stratégique est la suite de celui mis en oeuvre entre 2016 et 2018 et qui ambitionnait de réduire les coûts de 1,3 milliard d'euros.

Le nouveau plan du fournisseur de gaz et d'électricité fait la part belle aux énergies renouvelables et aux "solutions clients", domaine où le mastodonte est également très présent notamment dans les services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Engie veut à présent concentrer ses investissements sur 20 pays et 30 métropoles. Conséquence, le groupe se prépare à quitter une vingtaine de pays en trois ans. Le but est de se focaliser sur des marchés à fort potentiel de croissance, notamment en Asie du sud est et en Afrique.