Essent ajoute l'énergie solaire à son offre

Le fournisseur de gaz et d'électricité Essent appuie sa volonté d'élargir l'éventail des services proposés à ses clients en acquérant Aralt, spécialiste limbourgeois de la pose et de l'entretien de panneaux solaires.

Aralt, une petite et jeune entreprise limbourgeoise spécialisée dans l'installation et l'entretien de panneaux solaires est ainsi venue renforcer le portefeuille de services proposés par Essent. Aralt conservera son nom commercial, mais permettra aux clients B2B et B2C du fournisseur d'énergie de bénéficier de son expertise en matière de maintenance des panneaux solaires (du nettoyage au monitoring en passant par l'inspection).

Pierre Pignolet, le CEO d'Essent, s'est félicité de l'opération, expliquant: "En tant que fournisseur d'énergie, nous cherchons en permanence à répondre aux besoins de nos clients en matière de confort et d’énergie. En même temps, nous constatons que le marché des panneaux solaires continue de croître et présente un grand potentiel. Cette acquisition est conforme à notre vision et à notre stratégie, et démontre l'ambition dont nous faisons preuve chez Essent".