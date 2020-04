Et pendant ce temps-là, le mécanisme de soutien aux centrales au gaz patauge

La résolution du dossier se fait d'autant plus pressante que le gouvernement d'urgence, actuellement accaparé par la crise du coronavirus, n'est pour l'instant pas à même de trancher la question de la prolongation éventuelle des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025 .

La balle à l'Europe

Alors, où en sommes-nous? Interrogée à ce sujet par le député Malik Ben Achour (PS) cette semaine, la ministre Marghem a choisi de botter en touche, rappelant que le dossier du CRM était entre les mains de la Commission européenne, et que son feu vert était attendu afin de pouvoir plancher sur les arrêtés royaux. Ici, le problème est que la Commission s'est déjà exprimée une première fois sur le dossier, remis d'abord en décembre 2019, le jugeant incomplet et regrettant un manque de précisions quant au mécanisme de détermination des volumes d'électricité et au financement du CRM.

A l'origine du retard, il y a aussi un désaccord entre la Creg, le régulateur de l'énergie, et Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. La Creg reproche à Elia des conclusions trop pessimistes dans son étude d'adéquation quant aux besoins en termes de sécurité d'approvisionnement du pays et suggère la conduite d'une étude complémentaire. Par conséquent, une scission entre producteurs et consommateurs d'électricité est née de cette divergence d'opinions, les uns (la Febeg, la fédération des producteurs et des fournisseurs d'énergie) s'alignant sur l'avis d'Elia, les autres (la Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d'énergie) craignant de devoir supporter le coût du CRM, estimé entre 300 et 690 millions d’euros, et rejoignant la Creg.