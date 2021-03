Evocells passe à l'industrie 4.0

Dans le secteur hypercompétitif et quasi monopolisé de la production de panneaux photovoltaïques, Evocells fait un peu figure de survivant ou d'ovni. Mais le fabricant de panneaux établi à Baillonville, à quelques kilomètres de Marche, fait mieux que résister à la mainmise asiatique sur le créneau. Au contraire, même, l'entreprise wallonne termine une phase importante d'investissements pour accroître ses installations et surtout développer sa production .

"Nous passons à une production beaucoup plus robotisée , avec de nouvelles machines. C'est ce que l'on appelle l'industrie 4.0, paraît-il... Mais sans perte d'emplois parce que nous augmentons considérablement notre capacité de production", précise Philippe Leblanc, CEO et propriétaire d'Evocells.

Avec son nouvel outil, qui sera pleinement opérationnel d'ici la mi-mai, Evocells va quasiment tripler sa capacité de production , passant de 15.000 panneaux à 41.000 unités. En termes de puissance électrique, cela signifie un saut de 5 à 15 Mw-crête. Mais Evocell passe surtout à une toute nouvelle génération de cellules . "C'est une technologie très récente qui augmente considérablement la puissance et le rendement des panneaux. Nous serons les premiers en Europe à proposer ces nouvelles cellules M10 ", se réjouit Philippe Leblanc. Et les nouvelles machines permettront d'absorber encore deux ou trois futures générations de cellules.

Qualité plutôt que quantité

Plus souples, ces nouvelles cellules sont aussi plus performantes, plus résistantes aux ombrages et aux affres du temps. Le saut technologique permet à Evocells de rester en phase avec sa stratégie depuis ses débuts. "Nous avons toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité. Nous restons un petit acteur, même si nous avons fait notre place en Belgique. Il est impossible de concurrencer les gros producteurs chinois, sauf en ciblant une qualité plus grande", précise le CEO.