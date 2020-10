Fairwind, le spécialiste belge du petit éolien vertical, a faim d'international

Treize ans plus tard, Fairwind emploie une petite équipe de cinq ingénieurs et s'occupe de l'assemblage, l'installation et le monitoring de ses éoliennes. En 2019, le chiffre d'affaires se montait à 2 millions d'euros et la rentabilité était enfin atteinte. Au total, 45 éoliennes, soit une capacité d'1 MW, sont installées et 20 projets sont en cours. Mais, depuis le mois de juillet dernier, un déclic s'est opéré et la société de Philippe Montironi entend bien sortir de sa zone de confort. Le développement international est désormais dans le viseur et la petite équipe compte bien faire parler d'elle.