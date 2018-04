Fluxys & Co en passe de racheter le réseau gazier grec

Le consortium conduit par l’italien Snam, et auquel appartient le belge Fluxys, a remis l’offre la plus élevée pour 66% de Desfa, l’opérateur du réseau gazier grec. Mais les autorités grecques lui ont demandé d’améliorer une nouvelle fois son offre.

L’information est officielle, et émane de HRADF, l’agence chargée des privatisations en Grèce. Le consortium conduit par l’italien Snam, et dont fait partie Fluxys S.A ., la maison mère du gestionnaire du réseau de gaz belge, a remis l’offre améliorée la plus élevée pour l’acquisition de 66% du capital de Desfa , l’opérateur du réseau gazier grec. Mais comme prévu par le processus d’appel d’offres, il lui a demandé d’améliorer encore une nouvelle fois son offre.

Un dossier vieux de sept ans

Six candidats ont manifesté leur intérêt, et en septembre, HRADF a annoncé qu’il en retenait deux. D’une part, un consortium mené par l’italien Snam, qui compte dans ses rangs le belge Fluxys, l’espagnol Enegas et le néerlandais Gasunie – qui s’est retiré depuis. Et d’autre part, l’espagnol Reganosa, qui a depuis été rejoint par le roumain Transgaz et la Berd, la banque européenne pour la reconstruction et le développement. Deux candidats qui ont alors eu accès à une data room virtuelle, afin de pouvoir déposer une offre liante.