Fluxys a remis une offre pour le réseau gazier grec

L'agence des privatisations grecque a annoncé ce vendredi avoir reçu deux offres contraignantes pour Desfa: l’une émanant d’un consortium regroupant l’italien Snam, l’espagnol Enagas et le belge Fluxys, et l’autre composé de l’espagnol Reganosa, du roumain Transgaz et de la Berd, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.