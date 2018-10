Fluxys devient actionnaire de référence du terminal gazier de Dunkerque

Fluxys et ses partenaires de consortium (AXA Investment Managers-Real Assets et Crédit Agricole Assurances) ont conclu le rachat à EDF et Total d'une part de 35,76% dans Dunkerque LNG, le propriétaire du terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Dunkerque, annonce ce mardi le gestionnaire du réseau gazier belge.