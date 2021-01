Fluxys fait son entrée sur le réseau gazier brésilien

Brésil, terre d'avenir pour le gaz

Pilier stratégique

De plus en plus, les investissements étrangers hors-Europe constituent l'un des piliers de la stratégie de Fluxys. " Nous ne nous concentrons plus seulement sur le gaz naturel liquéfié (GNL) . Nous regardons aussi désormais les infrastructures gazières dans des marchés de croissance comme l'Amérique du Sud et l'Asie. C'est pour cette raison que nous avons établi un bureau à Singapour l'an dernier", développe Laurent Remy.

A l'avenir, Fluxys entend bien répliquer ce modèle. Et une prochaine prise de participation pourrait avoir lieu plus vite que prévu. En effet, le géant pétrolier brésilien Petrobras détient encore 51% de TBG. Or, secoué par des scandales de corruption, Petrobras est poussé par les autorités et la concurrence à céder une large portion de ses actifs dans un futur proche. Une opportunité de plus pour Fluxys qui se dessine alors que la firme a, plus que jamais, l'international dans le viseur.