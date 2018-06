Fluxys met la main sur le terminal de Dunkerque

Un accord vient d'être conclu entre Fluxys et ses partenaires d'une part, et EDF et Total d'autre part: le terminal GNL de Dunkerque va faire partie du groupe Fluxys.

Fluxys, la maison-mère du réseau de transport de gaz en Belgique, en consortium avec Axa Investment Managers et Crédit Agricole Assurances, a conclu un accord pour racheter à EDF et Total une part de 35,76% dans Dunkerque LNG, la société qui est propriétaire du terminal de gaz naturel le terminal GNL de Dunkerque. L’opération, qui valorise le terminal de gaz naturel liquéfié français à 2,4 milliards d’euros, va permettre d’intégrer cet terminal, qui est un des plus grands d’Europe continentale, dans le groupe Fluxys. Fluxys possédait en effet déjà 25% de Dunkerque, et il en rachète donc 35,76% en consortium – au terme de l’opération, Fluxys détiendra quelque 30,39% du capital, tandis qu’Axa Investment Managers, qui agit pour le compte de ses clients, et Crédit Agricole Assurances posséderont chacun 15,19%. EDF et Total ont décidé par ailleurs de vendre le solde de leur participation dans Dunkerque LNG à un consortium d’investisseurs coréens emmené par IMP Group.