General Electric cède son activité biopharma et bondit en Bourse

GE a cédé sa division biopharma à Danaher pour 21,4 milliards de dollars. L'annonce a fait bondir de plus de 14% le titre de General Electric à l'ouverture de Wall Street.

Cette cession à 21,4 milliards de dollars (18,8 milliards d'euros) de son activité biopharma permettra à General Electric de réduire son endettement et de renforcer son bilan . Pour rappel, le groupe américain GE est engagé dans une vaste restructuration pour tenter de surmonter ses difficultés: il doit faire face aux pertes liées à sa branche financière, ce qui l'oblige à se séparer de ses actifs non stratégiques.

→ L'annonce fait bondir le titre General Electric de plus de 14% à l'ouverture de Wall Street, tandis que l'action Danaher s'octroie plus de 7%.

Il s'agit de la première cession importante menée par le nouveau directeur général du groupe, Larry Culp, qui a par ailleurs occupé les mêmes fonctions chez Danaher pendant plus de dix ans, jusqu'en 2014. Il explique: "Cela montre que nous appliquons notre stratégie en prenant des mesures réfléchies et volontaires pour réduire l'endettement et renforcer notre bilan."