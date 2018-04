Gérard Mestrallet: d'Engie à CVC

La page " Engie " est sur le point de se tourner pour Gérard Mestrallet. Il présidera le 18 mai prochain sa dernière assemblée générale des actionnaires. Qualifié de père fondateur, il a fait de l'énergéticien un géant mondial; un géant bâti sur le holding Suez, lui-même constitué au fil des acquisitions: Tractebel, Electrabel, Gaz de France et International Power.

Gérard Mestrallet aurait voulu rester un peu plus longtemps à la tête du conseil d'administration, mais les politiques français en ont décidé autrement. Il faut dire que l'État est un actionnaire important d'Engie. Il a donc dû céder sa place au CEO de Solvay, Jean-Pierre Clamadieu.

CVC gère des milliards de dollars en fonds avec notamment une participation dans les montres suisses Breitling, dans le groupe alimentaire Continental Foods (Devos Lemmens, Royco) et autre producteur de profils en aluminium, Aliplast.

La région, qui regorge de tombes anciennes, ambitionne de se développer touristiquement avec notamment le site archéologique de Madain Saleh. Classé au patrimoine de l'Unesco, ce site fait penser au monument jordanien de Pétra. Il est notamment question de créer un immense musée trois fois plus grand que le Louvre d'Abu Dhabi.

Mestrallet a donc été choisi par le président français Macron pour diriger l'agence en charge du projet. L'accord de collaboration entre la France et l'Arabie Saoudite a lui été signé ce lundi matin à l'occasion du déplacement du Prince saoudien, Mohammed ben Salmane, en France. L'objectif est à terme d'attirer entre 1,5 et 2 millions de tourismes par an dans la région.