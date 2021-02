Giles Dickson (WindEurope): "L'Europe est en retard sur le développement des énergies renouvelables"

2020 était-elle une bonne année pour l'éolien européen?

L'Europe a installé 14,7 GW de nouvelles capacités éoliennes en 2020, soit 6% de moins qu'en 2019 et 19% de moins que ce à quoi nous nous attendions avant la pandémie. 80% de ces nouvelles installations relèvent de l'éolien terrestre . Aussi, l'éolien a représenté 16% de l'électricité consommée en 2020 dans l'Union et le Royaume-Uni. L'Europe dispose donc désormais d'une capacité éolienne de 220 GW.

Qu'en est-il de la Belgique?

Ceci, bien sûr, a été rendu possible par l'achèvement des parcs éoliens offshore Seamade et Northwester 2 . Cela porte la Belgique à 2,5 GW de capacité installée pour l'éolien offshore. C'était une très bonne année à cet égard, au point de hisser la Belgique deuxième au rang des pays ayant installé le plus d'éoliennes en mer l'an dernier .

Ces chiffres sont-ils alignés sur les objectifs européens de décarbonation de l'économie?

Quels sont les principaux freins au développement de l'énergie éolienne?

Le principal obstacle, c'est que les règles et procédures d'autorisation de nouveaux parcs éoliens sont trop complexes. Il n'y a pas assez de personnes dans l'administration publique qui travaillent au traitement des demandes de permis. Par conséquent, les délais pour l'obtention de permis sont beaucoup trop importants. Et plus cette période est longue, plus le risque de développement que le développeur doit supporter est grand. Plus le projet devient cher, plus l'énergie éolienne le devient pour la société.