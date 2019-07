Hamon demande un gros effort à ses obligataires

Une assemblée générale des obligataires va être convoquée pour leur demander d'accepter un allongement de 5 ans de la maturité de l'emprunt venant à échéance en janvier 2020 et une diminution de 40% des remboursements et du coupon annuel.

Dans le cadre de son plan de restructuration, le groupe d’ingénierie wallon Hamon a obtenu l’accord de ses banques et de la Sogepa pour un projet de refinancement et de renforcement de ses fonds propres, qui intervient après une série d’autres étapes, comme la focalisation sur son core business ou sur des projets de plus petite taille.