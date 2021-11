Haulogy en passe de devenir un leader européen de l'IT énergétique

De champion wallon à champion européen? La société spécialisée dans l'édition de logiciels et l'opération de plateformes IT pour le secteur de l'énergie, Haulogy, vient de finaliser un accord clé pour son avenir. L'entreprise fondée en 2005 vient d'accueillir le groupe français Sorégies dans son capital pour un ticket estimé à 10 millions d'euros .

De la sorte, l'énergéticien basé à Poitiers devient l'actionnaire de référence d'Haulogy, et lui ouvre un peu plus le champ des possibles .

Cap sur la France

"Ce partenariat stratégique offre une très belle opportunité de croissance pour Haulogy en France et en Europe. La co-entreprise de services métiers et applicatifs disposera de toutes les compétences pour mettre en œuvre et opérer nos plateformes et pour répondre aux demandes et besoins des gestionnaires de réseaux d’énergie et des fournisseurs en France", a commenté Charles Delhaye, le CEO d'Haulogy.