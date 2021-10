Hausse des acomptes chez Mega: une solution trouvée pour les clients lésés

Le groupe de défense des consommateurs Test Achats n'avalait pas l’imposition de montants d’acomptes plus élevés aux clients bénéficiant d'un tarif fixe et avait porté plainte.

Depuis plusieurs jours en effet, l'organisation de consommateurs "croulait" à nouveau sous les plaintes de consommateurs ayant reçu leur facture de Mega avec un acompte plus élevé que précédemment .

"De nombreux clients ne sont jamais parvenus à joindre Mega par téléphone, et se retrouvaient donc coincés avec un montant d'acompte qui ne leur convenait pas."

Les clients disent être dans l'impossibilité de rétablir le montant de leur acompte au niveau précédant la hausse. "Dans l'espace client My Mega, le système prévoyait une diminution du montant de l'acompte de maximum 30 %. Pour aller au-delà, il fallait contacter le service client par téléphone, or de nombreux clients ne sont jamais parvenus à joindre Mega par téléphone, et se retrouvaient donc coincés avec un montant d'acompte qui ne leur convenait pas", détaille Test Achats.