IDS étrenne les premières pompes "zéro fossile" en Belgique

Destiné au marché des camions uniquement, le nouveau carburant doit contribuer à réduire les émissions. IDS signe la commercialisation, Neste la fabrication...

Trois stations-service proposent désormais aux poids lourds en Belgique un carburant ne contenant pas une once de pétrole. Ce carbu "zéro fossile" est lancé en grande première sous nos latitudes par IDS-Q8, la filiale "camions" du géant pétrolier Kuwait Petroleum International. Baptisé HVO100, le carburant consiste en de l'huile végétale hydrotraitée pure. "Il est produit au départ d'huiles végétales usées, comme de l'huile de friture, et de graisses animales", explique Peter Vanhee, expert auprès d'IDS. "Pour répondre aux critiques qui, il y a une dizaine d'années, avaient épinglé les biocarburants à base de soja ou d'autres biomasses au motif que leur production monopolisait de l'espace agricole, on s'est concentré sur les huiles de recyclage."

IDS a eu le nez fin en se positionnant en pionnier sur ce front au plan commercial. Car la production du HVO100 n'est pas de son fait: c'est le groupe finlandais Neste Oy qui le fabrique dans ses installations en Finlande et aux Pays-Bas. Se fournissant auprès de Neste, IDS l'a introduit en Suède et au Danemark, où le groupe exploite déjà 23 stations équipées, puis aux Pays-Bas, où il l'a lancé sous une forme mixte (le HVO20, un mélange qui ne contient que 20% d'huiles végétales recyclées), avant d'attaquer le marché belge.

Les trois premières stations converties chez nous sont basées à Maasmechelen, Meer et, à partir de novembre prochain, à Herstal. Toutes sont établies le long de grands axes routiers et près de zonings industriels. "On opère plus de 700 stations dans l'Union européenne (26 pays), et la Belgique est le quatrième marché qu'on ouvre pour le nouveau carburant, souligne Peter Vanhee. Nous n'avons pas encore décidé de la suite, mais on songe à l'introduire également dans des pays comme l'Allemagne ou la France."

Plus cher et plus propre

Le carburant respecte les différentes normes d'homologation (EN 590, EN 15900) et convient à la plupart des motorisations diesel des camions. Pas besoin d'adapter les moteurs. Il faut en revanche consentir un petit investissement dans chaque station-service (citernes). Mais pourquoi le réserver aux poids lourds? "En théorie, on pourrait le proposer aussi pour les voitures, mais la demande est faible sur ce marché et la tendance de fond va y favoriser les voitures électriques", répond l'expert.

"Les clients des transporteurs routiers internationaux sont de plus en plus soucieux de durabilité. Ils leur demandent de démontrer qu'ils font des efforts pour réduire leurs émissions." Peter Vanhee Expert et manager des ventes, IDS-Q8

Il y a une autre motivation là derrière, qui renvoie au prix et à l'environnement. Le carburant zéro fossile s'avère plus cher actuellement que le diesel à base d'hydrocarbures, mais il se révèle aussi nettement moins polluant. En Belgique, il sera vendu environ 30 cents plus cher au litre, les prix du diesel classique étant, il est vrai, historiquement bas. Mais le HVO100 émet 30% de particules fines en moins, 9% d'oxyde d'azote en moins et jusqu'à 90% de CO2 en moins, selon les tests effectués par ses fabricants et selon la composition du mélange (qui n'est pas homogène, on l'a vu, puisque produit au départ d'huiles recyclées variées).

-90% réduction des émissions de CO2 Le nouveau carburant émet jusqu'à 90% de CO2 en moins comparé au diesel classique.