"Il faut transférer les provisions nucléaires vers un fonds public"

Transférons les provisions nucléaires logées dans Synatom vers un organisme public, conseille un rapport du bureau de consultance de l’expert en énergie Alex Polfliet commandé par Greenpeace.

C’est à la demande de Greenpeace que le bureau de consultance Zero Emission Solutions, dirigé par l’expert en énergie Alex Polfliet, s’est penché sur Synatom, la société chargée de gérer les provisions nucléaires. Une société qui appartient à Electrabel, à l’exception d’une action qui est dans les mains de l’État. Le constat de ce rapport, dont nous avons pu prendre connaissance en avant-première? La situation actuelle des provisions destinées à couvrir le coût du démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé soulève d’importantes interrogations, tant sur leur montant que sur leur disponibilité.

Le constat

Sur le montant, il souligne notamment que les estimations de coûts varient fortement d’un pays à l’autre. "La fourchette est très large: elle va de 0,14 milliard d’euros par GWe aux Etats-Unis à 13,70 milliards, toujours en euros par GWe, au Royaume-Uni, chiffre Alex Polfliet. La Belgique se situe quelque part entre les deux, avec 1,60 milliard d’euros par GWe. L’incertitude concernant les montants qui seront vraiment nécessaires au final est très grande. Même dans les pays étrangers, on n’a pas une expérience très importante en matière de démantèlement, et on n’a pas de solution à long terme pour les combustibles usés. Et les déclarations de l’Ondraf, la société chargée de gérer les déchets radioactifs en Belgique, sur les incertitudes qui entourent la destination finale des déchets les plus radioactifs sont assez alarmantes."

"Ce serait un coffre-fort beaucoup plus sûr et plus contrôlable." Eloi glorieux chargé de mission chez Greenpeace

Sur la disponibilité de ces provisions, le rapport revient sur des éléments déjà épinglés, notamment dans nos colonnes. Le taux d’actualisation utilisé pour estimer quel montant de réserves est aujourd’hui nécessaire, d’abord – un taux qui a été ramené ces dernières années de 4,8% à 3,5%, mais qui reste élevé. "L’écart entre les provisions actuelles et la valeur actualisée des coûts serait multiplié par trois ou quatre si le taux d’actualisation était abaissé à des taux comparables à ceux utilisés pour l’assurance-vie", note le rapport.

Le fait que 75% des réserves peuvent être reprêtées à Electrabel, ensuite. "Quand on regarde les chiffres de ces dernières années, on voit une tendance plutôt négative tant en termes de profil de risque que de profits pour Electrabel comme pour sa maison mère Engie. Cela nous avertit qu’il y a également un risque de ce côté", résume Alex Polfliet.

Les recommandations

Le rapport recommande dès lors une série de mesures pour diminuer ces risques. D’abord, imposer des règles de gouvernance à Synatom, pour réduire le risque que les décisions adoptées soient favorables à Electrabel, mais mauvaises pour Synatom. Deuxième recommandation: modifier les règles légales qui encadrent la politique d’investissement de Synatom. "On pourrait, le plus vite possible, interdire de nouveaux prêts à Electrabel, et obliger Synatom à investir dans des actifs diversifiés et sûrs", plaide Alex Polfliet.

Ce qu’ils en pensent Robert Leclère Administrateur délégué de Synatom Cette proposition de transférer les provisions nucléaires à un fonds public mérite sans doute analyse, mais l’État a fait le choix d’un fonds interne, placé dans une société baptisée Synatom, qui fait l’objet d’un contrôle public par la Commission des provisions nucléaires (CPN). Le système actuel est bon, il fonctionne. Les contrats de prêts sont contrôlés par la CPN, et permettront de rapatrier l’argent quand on en aura besoin. La CPN nous challenge aussi sur les cessions réalisées par Electrabel. Il est vrai que comme Synatom n’est pas une société cotée, elle n’est pas astreinte à diffuser le même niveau d’informations que d’autres entreprises, mais cela ne signifie pas que nous ne donnons pas l’information à la CPN. Luc Dufresne Président de la Commission des provisions nucléaires A titre purement personnel, je pense qu’il n’y a pas de "silver bullet" (solution miracle, NDLR). Nous travaillons à renforcer le contrôle prudentiel et régulatoire sur les fonds existants. D’autres solutions existent, mais pour lesquelles il faudrait également un cadre régulatoire très solide, pour veiller à ce que l’argent reste disponible. Tout est une question d’opportunités et de possibilités de réalisation. J’estime que la piste du contrôle renforcé de Synatom sur laquelle nous travaillons est une bonne piste. Le monde bancaire est responsable d’énormément d’argent, mais pour garantir la stabilité, on n’a pas nationalisé toutes les banques: on a mis en place un système avec un contrôle macroprudentiel et microprudentiel. Eric De Keuleneer Professeur à la Solvay Business School Je suis en faveur du transfert des provisions nucléaires à un fonds national, qui aurait le même statut qu’un fonds de pension: les exploitants nucléaires resteraient responsables de son alimentation, mais le fonds assurerait que les sommes déjà constituées seront disponibles en cas de difficultés dans ces entreprises. L’argent des provisions nucléaires doit être totalement sorti d’Electrabel et investi de manière prudente et diversifiée, avec des règles de gouvernance très strictes et supervision par exemple par la FSMA. Et il faudrait, bien sûr, une évaluation raisonnable des risques, qui montrerait que les provisions actuelles sont insuffisantes. À Electrabel d’augmenter ces provisions - et qu’on ne me dise pas qu’elle n’en a pas les moyens: ceux qui croient cela se laissent berner par des constructions qui, depuis plusieurs années, transfèrent les bénéfices d’Electrabel vers le groupe Engie.



Mais pour lui, la solution la plus sûre serait de transférer les provisions vers un organisme public. Et pas, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, en accompagnant ce transfert de fonds d’un transfert du risque de financement vers les pouvoirs publics. "Il faudra plus de temps pour mettre en œuvre cette mesure, mais elle donnerait plus de sécurité, poursuit l’expert. Ce transfert des provisions pourrait se faire vers l’administration générale de la trésorerie, qui dispose d’une très large expérience dans la gestion des ressources financières, ou vers un nouveau fonds national des provisions nucléaires, une nouvelle institution publique qui disposerait de son propre conseil d’administration et de sa propre équipe. Cela permettrait d’éviter le risque que ces provisions disparaissent en cas de difficultés chez Electrabel."