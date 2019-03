"Il faut un cadre pour le soutien aux centrales au gaz, on verra si on l'active" (Creg)

Plus de 600 millions par an

Mais ce que dit aussi le régulateur, c’est que les besoins pourraient être moins importants que prévu. "Il y a aujourd’hui 4,8 GW de centrales au gaz existantes, souligne Andreas Tirez. Et elles sont de plus en plus rentables. Cela devrait encore s’améliorer en 2022 et 2023, avec la fermeture des premiers réacteurs. Ces centrales devraient donc rester sur le marché. Il ne resterait alors qu’un déficit de 900 MW et pour un faible nombre d’heures par an. Dans ce cas, on pourrait prendre une série d’autres mesures pour assurer la sécurité d’approvisionnement. Si par contre, une capacité nouvelle importante est nécessaire, on pourra activer le mécanisme."