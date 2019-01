"Il n'y a pas la place pour une hausse des factures d'énergie" (Isabelle Kocher, patronne d'Engie)

"Il n’y a pas la place pour une augmentation des factures d’énergie", affirme Isabelle Kocher, directrice générale du groupe Engie. "Il n’y a pas la place pour une augmentation des factures d’énergie pour les entreprises, parce que c’est un sujet majeur de compétitivité pour elles. Il n’y a pas la place non plus pour une augmentation des factures pour les ménages . Les gilets jaunes montrent qu’il faut arriver à profiler des solutions qui tiennent compte du réchauffement climatique tout en étant abordables. Et le grand thème absent du débat, à notre avis, ce sont les économies d’énergie."

Le groupe ne table pas sur une diminution des prix de l’électricité — la commodité elle-même ne représente que 25% de la facture environ, et d’autres composantes devraient évoluer à la hausse, suite notamment au soutien aux énergies renouvelables et à l’introduction d’un mécanisme de rémunération pour garantir des capacités suffisantes en centrales au gaz.

"En Belgique, on estime qu’un ménage sur cinq est en précarité énergétique. Et une partie significative du parc immobilier a été construite avant 1945. Il y a à faire!"

Mais Engie est convaincu qu’il existe des gisements importants dans l’efficacité énergétique. "C’est un sujet majeur, insiste Isabelle Kocher. En Belgique, on estime qu’un ménage sur cinq est en précarité énergétique. Et une partie significative du parc immobilier a été construite avant 1945. Il y a à faire! Quand on s’intéresse à l’efficacité énergétique, on trouve couramment 30%, voire 40% d’économies à faire. C’est un sujet qu’il faut faire progresser dans l’opinion publique, et qui permet de décarboner tout en faisant baisser les factures."