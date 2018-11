Incertitudes sur la date de redémarrage de Doel 1 et 2

Les inspections en cours à Doel 1 et 2, qui doivent redémarrer en décembre, ont pris du retard, annonce la ministre Marghem. Or, du résultat de ces inspections dépendra l’ampleur des travaux à réaliser par Electrabel.

Jusqu’ici, tout va bien, même si un seul réacteur nucléaire tourne en Belgique . Le temps est clément, une batterie de mesures ont été prises pour disposer de mégawatts supplémentaires, et la Belgique peut compter sur les importations pour assurer le solde de son approvisionnement en électricité. Mais la situation pourrait devenir plus compliquée à mesure qu’on avance dans l’hiver si le redémarrage d’une partie du parc nucléaire belge ne se passe pas comme prévu.

Lire plus

Concernant Doel 4, touché par les problèmes de béton et dont le redémarrage est planifié pour le 15 décembre, pas de nouvelles récentes.

Par contre, sur Doel 1 et 2, dont le retour sur le réseau est toujours planifié les 10 et 31 décembre à minuit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Interrogée ce mardi à la Chambre sur les inspections qui devaient être menées sur ces deux réacteurs par des robots, la ministre de l’énergie Marie-Christine Marghem (MR) a annoncé qu’il y avait du retard. "Il est question d’un retard de huit jours ou de cet ordre" , a-t-elle déclaré, précisant que selon les informations dont elle dispose, cela ne signifie pas forcément qu’il y aura un retard dans le redémarrage de ces réacteurs.

"Il y a du retard dans les inspections à Doel 1 et 2. Il est question d’un retard de huit jours ou de cet ordre."

Electrabel se veut lui aussi rassurant. "À ce stade, nous n’estimons pas qu’il faut revoir nos prévisions de redémarrage. Nous continuons nos inspections. Et il faut souligner que nous avons reçu le feu vert de l’AFCN pour remplacer la partie du tuyau de Doel 1 concernée par la fuite", souligne sa porte-parole Anne-Sophie Hugé.

Une vraie inconnue

La partie du tuyau concernée a été enlevée, et envoyée pour analyse en laboratoire. C’est pour le remplacement de ce morceau de tuyau qu’Electrabel vient de recevoir un feu vert. Mais l’AFCN a demandé à Electrabel qu’il inspecte aussi le tuyau similaire qui se trouve à Doel 2. Et par précaution, Electrabel a décidé d’aussi remplacer cette partie du tuyau à Doel 2. La préparation de ces travaux est toujours en cours, et ils n’ont pas encore été approuvés par le gendarme du nucléaire.