Inquiétude sur la disponibilité des primes Qualiwatt

L’annonce de la fin du système Qualiwatt au 30 juin provoque un rush chez les installateurs de photovoltaïques. Au point que les quotas de primes pourraient être épuisés avant cette date.

Le 21 décembre dernier, le gouvernement wallon a décidé d’arrêter le système de primes Qualiwatt au 30 juin 2018. L’investissement dans des panneaux photovoltaïques est en effet désormais rentable sans subsides.

Le problème? Cette annonce a provoqué un rush chez les installateurs de panneaux. Mais le quota de primes Qualiwatt pour les installations mises en service au premier semestre 2018 est limité:

-> 6.000 primes, réparties entre les différents gestionnaires de réseau. Et la visibilité sur les enveloppes encore disponibles est très mauvaise.

La Cwape, le régulateur du secteur énergétique en Wallonie, publie bien des statistiques à ce sujet. Mais les derniers chiffres remontent au 1er mars, et sont très en retard sur la réalité. "Les demandeurs ont 45 jours après la certification de leur installation pour introduire leur dossier, puis les GRD ont encore 45 jours pour décider de l’octroi ou non du soutien. Ces données ne sont donc pas représentatives de la situation actuelle", reconnaît Stéphanie Grevesse, porte-parole de la Cwape.

Par volonté de transparence, Ores, le plus important gestionnaire de réseau de distribution wallon de gaz et d’électricité, publiait jusqu’en début de semaine des chiffres plus récents, par secteur géographique. Le souci, c’est que ses chiffres additionnaient les primes payées au premier trimestre – dont une bonne partie pour des installations mises en service en 2017 – et les dossiers rentrés au premier trimestre. Ce qui donnait l’impression, fausse, que les quotas pour le premier trimestre étaient déjà épuisés presque partout. "Si l’on se concentre sur le nombre de dossiers Qualiwatt recevables qui ont été rentrés chez nous en 2018, on est encore très loin des limites, précise Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores. Mais nous n’avons bien sûr pas d’informations sur le nombre de dossiers en cours, à savoir les installations qui sont en train de se faire."

Or dans le secteur, tous les indicateurs concordent: c’est la surchauffe. Le niveau d’activité est largement supérieur à celui de 2017, année au cours de laquelle 7.891 installations au total ont été réalisées en Wallonie. "Les clients se précipitent, et font pression pour avoir un devis et une installation le plus rapidement possible. Nous ne parvenons pas à répondre à toutes les demandes", témoigne André Jacquinet, associé chez Enersol. "Il y a un net accroissement des demandes venant de Wallonie: elles sont désormais aussi nombreuses dans le sud du pays qu’en Flandre, ce qui n’était pas le cas auparavant", confirme Engie Electrabel, actif dans l’installation de panneaux solaires avec Sungevity. "Les demandes ont doublé", estime quant à lui EDF Luminus, qui a pour partenaire la société Dauvister.

"Beaucoup d’installateurs nous disent que leur carnet de commandes est plein jusqu’en juin, et les délais d’installations s’allongent, renchérit David Germani, coordinateur de la plateforme énergies renouvelables à la Confédération Construction. Et il y a une grosse inquiétude dans le secteur, parce qu’un installateur sérieux ne peut plus garantir à un client qui signe un bon de commande qu’il va encore pouvoir bénéficier de la prime Qualiwatt. Et il a beau expliquer au client que même sans prime, l’investissement reste rentable, le client, lui, met l’installateur sous pression: il veut ses panneaux le plus rapidement possible."

C’est que la différence est de taille: la prime Qualiwatt pour les installations mises en service au premier semestre va de 291 euros par an chez Ores Verviers à 444 euros par an chez Ores Mouscron. Même si cette prime est révisable et qu’il est peu probable qu’elle restera constante durant cinq ans, il risque donc d’y avoir une vague de mécontentements si certains installent des panneaux avant le 30 juin sans plus pouvoir en bénéficier, pour cause d’épuisement des quotas.

Au cabinet du ministre wallon de l’Energie Jean-Luc Crucke (MR), on se veut rassurant. "Rien, dans le décret, n’impose une rigidité dans les enveloppes. Un système de vases communicants entre territoires est donc envisageable, mais cela ne pourra se faire que lorsque nous aurons une vue globale sur la question."