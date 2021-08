Intempéries: le réseau électrique Ores rétabli à 99%

Responsable de la distribution d'électricité sur une portion de la province de Liège, Ores fait le point après les intempéries exceptionnelles des 14 et 15 juillet derniers. Au total, la reconstruction du réseau coûtera 12 millions d'euros.

Notons qu' Ores n'assure pas la distribution de gaz en province de Liège , cette responsabilité revenant à son homologue liégeois Resa. Au total, Ores dispose de 6.660 km de réseau électrique et 2.720 cabines de distribution dans la province.

Aujourd'hui, Ores dresse le bilan. Au plus fort du désastre, quelque 220 cabines de distribution ont été rendues hors-service par les flots, privant au passage 17.000 foyers d'électricité dans les communes concernées. "Les réseaux basse et moyenne tension sont désormais rétablis à 99%", avance Jean-Michel Brebant, le responsable public affairs et RSE du GRD wallon. "Nous travaillons désormais sur les cas particuliers. Un numéro vert (0800/248.47) a été mis en place pour que les citoyens encore privés de courant puissent nous contacter", ajoute-t-il.