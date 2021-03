Invest.BW cède ses parts dans Smart Energy Invest à Eneco

Le véhicule de financement privé Invest.BW a cédé ses parts (25,1%) dans la société Smart Energy Invest à Eneco Solar Belgium, filiale d'Eneco spécialisée dans l'installation, l'exploitation et l'entretien de centrales photovoltaïques.

"C'est un exit réussi." C'est de cette façon que Invest.BW ( ex-Nivelinvest ) a commenté sa décision de céder les parts détenues dans Smart Energy Invest (SEI) à la filiale de l'énergéticien Eneco, Eneco Solar Belgium . Par cette action, les 25,1% détenus par le véhicule de financement privé brabançon sont transférés à un acteur spécialisé dans l'installation, l'exploitation et l'entretien de centrales photovoltaïques, soit précisément le domaine d'expertise de SEI.

"Nous ne cherchions pas particulièrement à sortir de SEI, mais Eneco s'est présenté avec une offre généreuse", a commenté Pierre de Waha, investment manager chez Invest.BW. Le véhicule d'investissement, détenu à 49% par la Sowalfin et à 25% par le holding AvH, confirme en outre sa stratégie portée sur les investissements liés à la transition énergétique .

31 centrales solaires

Constituée en octobre 2016 et basée à Mont-Saint-Guibert, SEI est en effet spécialisée dans le financement, l’installation et la maintenance de centrales solaires pour les entreprises. "L’objectif de SEI est le développement d’une offre de 'tiers investissement' pour la mise en location de centrales solaires sous forme de 'services tout compris' à destination d’entreprises en Wallonie et à Bruxelles", lit-on dans un communiqué. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'entreprise se montait à quelque 4 millions d'euros.