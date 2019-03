Jean-Luc Crucke a dû remanier sa solution à la bulle des certificats verts

Le texte adopté en première lecture par le gouvernement wallon pour en finir avec la bulle du renouvelable a dû être profondément remanié. Les critiques des différentes instances consultées étaient cinglantes.

Pour en finir avec la bulle des certificats verts, le ministre wallon de l’Energie Jean-Luc Crucke (MR) a imaginé un plan qui combine une diminution du nombre de certificats verts accordés aux nouveaux projets, une augmentation des quotas imposés aux fournisseurs d’électricité, et l’annulation des certificats verts excédentaires grâce à un système de titrisation.

BNP Paribas, sélectionné par le gouvernement, va créer un véhicule spécial qui paiera chaque année à Elia tous les certificats verts wallons qui n’ont pas trouvé preneur sur le marché. Ce véhicule spécial financera l’opération par l’émission d’emprunts obligataires, et se remboursera grâce à la fameuse surcharge Elia, que les consommateurs devront continuer à payer pendant 20 ans, mais qui sera allégée. De quoi diminuer la facture des ménages.

7,58 €/MWh En vitesse de croisière, les modélisations prévoient un impact de 7,58 euros/MWh pour tout le monde, ménages et entreprises.

Mais les critiques sur le texte adopté en première lecture par le gouvernement en septembre se sont révélées cinglantes. Impossible de les mentionner toutes. La Cwape, le régulateur wallon du secteur de l’énergie, pointe par exemple un texte insuffisamment précis tant sur la chronologie des étapes préalables à la mise en œuvre de l’opération de financement que sur la responsabilité des différentes parties. Elle réclame aussi une analyse de l’impact du mécanisme envisagé sur la liquidité du marché des certificats verts – elle craint une hausse des prix en cas d’insuffisance de l’offre.

Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, concerné au premier chef, puisque c’est lui qui doit racheter les certificats verts excédentaires, affirme, lui, "qu’une implémentation fructueuse du mécanisme de titrisation exige une nouvelle rédaction de l’avant-projet de décret". Un des problèmes majeurs? Le risque financier qu’il entraîne pour Elia, parce que la dette des certificats verts pourrait être inscrite à son bilan. De quoi affecter son ‘credit rating’, et impacter négativement d’autres tâches qui lui sont confiées. "Une telle conséquence ne serait pas admissible", renchérit la Creg, le régulateur fédéral. La Creg s’interroge aussi sur la désignation de BNP Paribas Fortis comme société émettrice. "Il n’est pas exclu qu’un second appel d’offres visant l’exécution, et non la modélisation d’un véhicule financier doive être organisé afin de rencontrer les règles de marché public", estime le régulateur fédéral. La plupart des avis pointent aussi le risque d’effets pervers vu la manière dont la surcharge certificats verts est structurée.

"En deuxième lecture, nous avons fondamentalement modifié le texte, précise le cabinet Crucke. Le mécanisme proposé par le ministre n’a pas changé, l’ingénierie légistique bien, pour s’assurer que ce soit le bilan de la société qui va chercher les capitaux sur le marché qui soit impacté et pas celui d’Elia. Nous avons aussi revu la surcharge certificats verts. Sur la base de nos modélisations, qui portent sur une opération d’1,8 milliard d’euros, alors qu’on sera plutôt à 1,4 milliard, l’impact sera de 2 à 3 euros par MWh la première année, puis va monter à 7,58 euros en rythme de croisière, pour tout le monde, ménages et entreprises." Et cela, au lieu de 13,8159 euros par MWh actuellement pour les ménages et les entreprises qui ne bénéficient pas d’exonérations, et 8,60 à 9 euros par MWh pour les autres. Les nouvelles dispositions permettent aussi au gouvernement – ou aux suivants – de décider de ne pas activer certaines tranches de titrisation.

Le Conseil d’État pas tendre

Ce texte adopté en deuxième lecture a alors été envoyé au Conseil d’État. Là non plus, l’avis n’est pas tendre. Le mécanisme "extrêmement complexe, repose sur des éléments indéterminés", souligne le Conseil d’État. Il "est dès lors très délicat d’en appréhender les incidences", dit-il, parlant aussi de "lacunes du texte" qui ne "permettent pas de qualifier juridiquement l’opération envisagée, ni d’examiner si elle est conforme aux principes". Évoquant un "manque d’aboutissement de la réflexion", il refuse d’examiner le texte plus avant.

"Les dispositions qui demandaient à être maturées, notamment parce que nous avions besoin des chiffres 2019, ont été complétées dans le texte adopté en troisième lecture, qui sera débattu lundi prochain en commission au Parlement wallon", affirme le cabinet Crucke.