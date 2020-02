Jean-Pierre Clamadieu: "Il y avait une difficulté de dialogue avec les autorités politiques belges"

Le président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a accordé une interview exclusive à L'Echo au lendemain de l'annonce de la destitution d'Isabelle Kocher à la direction du numéro 3 mondial de l'énergie. L'occasion pour Jean-Pierre Clamadieu de revenir sur les raisons de la décision, le futur du nucléaire belge et la stratégie du groupe.

Le conseil d’administration d’Engie a tranché. Isabelle Kocher ne sera pas reconduite à la tête du géant français de l’énergie. Pour faire la lumière sur cette éviction, mais aussi sur l’importance de la Belgique et du nucléaire dans le portefeuille d’activités d’Engie, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d’administration de l’énergéticien, a choisi L’Echo. "Il m’est apparu important de m’exprimer dans la presse belge parce que Engie est important pour la Belgique et la Belgique est importante pour Engie", nous confie-t-il. Explications d’une rupture et éclairage sur l’avenir de l’énergéticien.

Pourquoi avoir décidé de ne pas reconduire Isabelle Kocher?

La décision qui a été prise est celle de ne pas renouveler le mandat d’Isabelle Kocher. Elle a été un très bon leader pour engager la transformation d’Engie, elle a effectivement mené à bien une série d’actions, en particulier pour sortir le groupe du charbon et des énergies fossiles. Nous avons cédé la quasi-totalité de nos centrales à charbon et nos activités d’exploration-production. Elle a également su développer une vision forte autour de la transition énergétique.

Nous n’avons pas réussi à développer une relation aussi efficace que celle qui aurait été nécessaire. Jean-Pierre Clamadieu Président du CA d'Engie

Nous avons le sentiment que maintenant s’ouvre un chapitre de notre stratégie dans lequel nous devons approfondir la transformation et s’assurer de bien la traduire dans les faits. Et pour cela, nous avons conclu qu’il nous fallait un leader avec un style différent, plus tourné vers les opérations, vers l’exécution et la performance financière. Ce sont les éléments que nous cherchons dans le nouveau leader du groupe.

Pourquoi avoir accéléré la prise de décision?

La situation a pris un tour presque dramatique ces derniers jours et il était vraiment important de rappeler que le conseil d’administration est le seul organe légitime pour désigner le directeur général du groupe.Il y a eu un déchaînement médiatique, des prises de position politiques et de tout un tas de gens et cela a créé un véritable trouble dans l’entreprise. Il était absolument nécessaire de mettre fin à cette situation. Celle-ci a d’ailleurs été prise à l’unanimité de ceux qui ont pris part au vote, ce qui montre bien que nous étions tous conscients qu’il fallait trancher clairement.

Il faut un rapport de confiance permanent entre le dirigeant exécutif et le conseil d’administration. Jean-Pierre Clamadieu Président du CA d'Engie

Quels reproches faites-vous à Isabelle Kocher?

Je n’aime pas le mot "reproches". Nous avons constaté que nous n’avions pas progressé sur une série de sujets. La place du gaz dans le mix énergétique en France, d’abord. Aujourd’hui les deux tiers de la profitabilité d’Engie sont créés par le gaz et la production d’électricité. Sur le gaz, nous avons perdu du terrain en France, peut-être parce que nous n’avons pas su exprimer avec suffisamment de force l’importance du rôle du gaz dans le mix énergétique. Le fait qu’il allait se verdir et se remplacer par de l’hydrogène demain non plus.

Ensuite, la Belgique et la place du nucléaire ont été un point d’attention important. Nous sommes dans une situation très particulière puisque nous n’avons, à l’heure actuelle, pas d’interlocuteur public à ce sujet. Nous sommes passés, au cours des quatre dernières années, par des moments difficiles dans la relation entre le groupe Engie à Paris et la Belgique. Des mots durs étaient échangés lors des échanges entre les autorités politiques belges et Isabelle Kocher. Il y avait une difficulté de dialogue qui n’a pas permis de faciliter la clarification du sujet du nucléaire et, plus généralement, celui de la transition énergétique en Belgique et le rôle qu’Engie pouvait y jouer.

En Belgique, le gaz jouera un rôle prépondérant dans la transition énergétique, quelque soit la décision quant à l’avenir du nucléaire. Jean-Pierre Clamadieu Président du CA d'Engie

Enfin, la croissance dans les métiers de services ne s’est pas traduite dans les chiffres et il nous parait important de mettre un effort particulier pour que ces métiers soient capables de générer une croissance qui permette de contribuer à celle de l’ensemble du groupe.

Doit-on s’attendre à un revirement stratégique par rapport à ce qu’avait entrepris Isabelle Kocher?

Non. On ne parle pas de revirement stratégique. La raison d’être d’Engie est d’être un partenaire de la transition énergétique et climatique pour ses clients. Cela le restera. La stratégie annoncée sous Isabelle Kocher sera poursuivie, mais il faut l'approfondir. Il faut qu’elle se ressente plus vite dans les résultats concrets du groupe.

Que faire des actifs gaziers du groupe?

On s’attache à démontrer que le gaz a un rôle incontournable à jouer dans la transition énergétique en Europe et il a un potentiel pour se verdir. Il faut que l’on continue à expliquer aux pouvoirs publics français que le gaz est incontournable dans le mix énergétique d’aujourd’hui et probablement de demain.

En Belgique, le gaz jouera un rôle prépondérant dans la transition énergétique, quelle que soit la décision quant à l’avenir du nucléaire. Engie est prêt être le partenaire qui défendra ce rôle. Il faut qu’on assume plus clairement le fait que nous sommes un grand groupe gazier.

Les Français ont des difficultés à comprendre la réalité belge. Jean-Pierre Clamadieu Président du CA d'Engie

Quelle est la place du nucléaire belge dans la stratégie du groupe? Comment aborder la question de l’avenir du nucléaire en Belgique?

Le groupe aborde la question avec un peu d’impatience. Une décision se fait urgente. Il n’appartient pas à Engie de définir la politique belge en matière de nucléaire. C’est une prérogative de la puissance publique et un choix clair s’impose. Quoi qu’il en soit, nous sommes là. Et si le choix du gouvernement, qui sera en place un jour, venait à être de continuer le rôle du nucléaire dans le mix énergétique belge, nous serons prêts à répondre à l’appel. Maintenant, il faut une autorité publique pour prendre cette décision. C’est urgent. Nous devons pouvoir nous préparer, quelle que soit la voie dans laquelle la Belgique choisira de s’engager.

Par ailleurs, il y aura de toute façon une diminution de la contribution du nucléaire au mix énergétique belge. De toute évidence, c’est le gaz qui viendra compléter ce mix et, là aussi, nous sommes prêts. Dès qu’un dispositif de rémunération de la capacité sera en place, le groupe sera déterminé à investir pour développer ces capacités. Nous avons aujourd’hui une part de marché dans la production d’électricité en Belgique de l’ordre de 50%. Et la direction que je donne à mes équipes est de défendre cette part de marché. Nous voulons être un acteur important du développement des systèmes de production gaziers en Belgique. Nous sommes aussi très déterminés à développer, en France comme en Belgique, la technologie autour de l’hydrogène.

J’ai sollicité deux personnalités belges pour entrer au conseil d'Engie à Paris au cours de ces dernières années. Jean-Pierre Clamadieu Président du CA d'Engie

Comment va se matérialiser ce lien fort existant avec la Belgique dans la gouvernance du groupe ? Peut-on imaginer une entrée d’administrateurs belges au sein du conseil?

Je suis déjà très heureux de la nomination de Johnny Thijs comme président du conseil d’Electrabel, tout comme de l’entrée d’Étienne Denoël comme administrateur indépendant. J’en suis même largement à l’initiative. Je connais bien la Belgique et j’avais le sentiment qu’une distance s’était créée entre le pays et le groupe Engie à Paris. Identifier une personnalité forte du monde des affaires belge était une bonne manière d’y remédier. Le rôle de président non exécutif d’Electrabel était, auparavant, exercé par Isabelle Kocher et nous avons décidé ensemble de la nomination de Johnny Thijs.

Pour ce qui est du conseil d’Engie à Paris, j’ai sollicité deux personnalités belges pour y entrer au cours de ces dernières années. Cela ne s’est pas fait pour des raisons d’emploi du temps. Je pense que le conseil a vocation à évoluer, à se diversifier et je serais très heureux que l’on identifie une personnalité belge qui puisse contribuer à nos débats. Quand je suis arrivé au conseil d’Engie comme président, j’ai eu le sentiment que la réalité belge était mal comprise.

Pourquoi la réalité belge n’était-elle pas bien comprise au sein du conseil d’Engie?

Les Français ont des difficultés à comprendre la réalité belge. Elle est très différente de la réalité française. Il y a une multiplicité des centres de pouvoir contrairement à la France qui est un pays très centralisé. La réalité d’Electrabel n’était, elle non plus, pas toujours bien comprise par le groupe Engie à Paris. Le management belge du groupe a pourtant fait du très bon travail. Nous avons progressé et l’arrivée de Johnny Thijs y a contribué.

Pourrait-on envisager un (ou une) Belge pour succéder à Isabelle Kocher?

Je connais bien les quatre candidates que vous citiez dans vos colonnes (Dominique Leroy, Sophie Dutordoir, Catherine Guillouard et Sandra Lagumina, NDLR). La réalité est que nous allons démarrer une recherche très large dans les prochains jours. On ne va exclure personne, en termes de nationalité ou de genre. On cherche le meilleur dirigeant pour le groupe. Il est trop tôt pour commenter.

Quel serait le profil idéal?

Le groupe est très grand et complexe. Il faut quelqu’un qui soit capable d’appréhender cette complexité. En même temps, il faut une stratégie simple et claire et dont on puisse constater la réalisation concrète. Il nous faut donc quelqu’un de tourné vers les opérations, quelqu’un capable de mobiliser des équipes. À ce sujet, Isabelle Kocher nous laisse un héritage positif. La vision autour de la transition énergétique est motivante pour nos équipes et il faut s’en inspirer pour se développer. Il y a énormément de possibilités en France et en Belgique pour nos équipes et nous avons besoin d’un dirigeant qui incarne cela.

Enfin, ce qui s’est passé me montre que le rôle des conseils d’administration s’est amplifié aujourd’hui. C’est l’endroit où l’on décide de la stratégie du groupe et où on la construit. C’est là aussi que l’on choisit les dirigeants pour la mettre en œuvre. Pour que cela soit possible, il faut un rapport de confiance permanent entre le dirigeant exécutif et le conseil d’administration. Il faut qu’un dialogue transparent, confiant et régulier s’établisse. On cherchera quelqu’un qui comprend bien cette règle du jeu.

Vue en plein écran Isabelle Kocher avait été nommée CEO d'Engie en 2016. ©jonas lampens

Ce n’était plus le cas avec Isabelle Kocher?

Disons que nous n’avons pas réussi à développer une relation aussi efficace que celle qui aurait été nécessaire. Peut-être parce que modèle de gouvernance dissociée est plus récent en France, nous en avons moins l’habitude. Mais c’est un modèle qui est en train de s’imposer. J’en suis un fervent partisan. Je suis persuadé que cette formule est meilleure que celle du PDG, et nous entendons bien la maintenir dans le groupe. C’est pour cela que j’ai décidé de ne pas occuper le poste de directeur général par intérim, après avoir quelque peu hésité.

Avec Isabelle Kocher s’en va la seule femme dirigeante du CAC 40. La piste féminine sera-t-elle privilégiée lors du recrutement?

S’il y avait plus de femmes dirigeantes dans le CAC 40, vous ne me poseriez pas la question. C’est un problème que les femmes soient si peu représentées. Nous manquons de diversité à la tête des entreprises françaises. C’est aussi le cas dans les comités exécutifs. Maintenant, cela ne peut pas être la clé d’entrée d’une décision de renouvellement ou non d’un mandat. On sera néanmoins attentifs à cet aspect de diversité lors du recrutement même s’il est bien trop tôt pour s’interdire de regarder l’autre moitié du pool de talents disponibles pour le poste. Nous voulons le meilleur dirigeant possible pour le groupe. C’est une recherche très ouverte.

Vue en plein écran ©Emy Elleboog

Vue en plein écran ©Bloomberg

Vue en plein écran Jean-Pierre Clamadieu a été le CEO de Solvay de 2012 à février 2019. ©BELGAIMAGE

Vue en plein écran Jean-Pierre Clamadieu en compagnie d'Isabelle Kocher lors des voeux du ministre français de l'Économie en janvier dernier. ©AFP