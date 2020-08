Korys ajoute la gestion intelligente des réseaux à son portefeuille

Korys a encore frappé. Ce mercredi, le véhicule d'investissement de la famille Colruyt annonce sa participation à un tour de table de 4 millions d'euros et son entrée au capital de la start-up liégeoise Ampacimon, spécialisée la gestion intelligente des réseaux d'électricité . Korys, dont la prise de participation est "significative", est ici rejoint par Noshaq, le gestionnaire du réseau électrique et gazier luxembourgeois Creos et Gesval, une structure liée à l'ULiège habituée à l'accompagnement de spin-offs.

Par cette action, Korys appuie encore un peu plus sa volonté de se constituer un portefeuille dynamique et complémentaire dans les activités touchant à la transition énergétique. Le mois dernier, l'entreprise avait déjà fait parler d'elle en s'offrant une participation dans la jeune pousse allemande VoltStorage , experte dans les batteries domestiques, lors d'une augmentation de capital de 6 millions d'euros.

La solution créée par la start-up Ampacimon s'attaque ainsi à une problématique spécifique: à mesure que de plus en plus d'unités de production d'énergie renouvelable sont reliées au réseau, il devient nécessaire de gérer l'électricité circulant dans les lignes à haute tension en temps réel. Or, à l'aide de capteurs autonomes et connectés, les produits d'Ampacimon permettent de mesurer l'ampacité des câbles à haute tension, c'est-à-dire la valeur maximale du courant électrique qui peut les parcourir à un instant t.