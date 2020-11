Korys entre au capital d'une start-up énergétique portugaise

Le véhicule d'investissement de la famille Colruyt, Korys, a participé à un tour de table de 4,5 millions d'euros et est entré au capital de la PME portugaise Eneida, spécialisée dans l'optimisation des réseaux basse tension.

On n'arrête plus Korys dans sa quête des investissements énergétiques durables. Après son entrée au capital de la start-up allemande VoltStorage, spécialisée dans les batteries domestiques et sa participation à un tour de table de 4 millions d'euros pour la start-up liégeoise Ampacimon, experte dans la gestion intelligente des réseaux d'électricité, le family office de Colruyt a jeté son dévolu sur Eneida, une PME portugaise avec une forte expertise dans l'optimisation des réseaux basse tension.