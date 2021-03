Korys entre au capital de la scale-up néerlandaise Sensorfact

Après VoltStorage , Ampacimon et Eneida , c'est au tour des Néerlandais de Sensorfact d'attirer le regard de Korys. Le véhicule d'investissement de la famille Colruyt, toujours à la recherche d'opportunités d'investissement liées soit à la production d'énergie renouvelable, soit aux solutions assistant la transition énergétique, annonce en effet sa participation à un tour de table de 3,7 millions d'euros et son entrée au capital de la scale-up spécialisée dans les solutions d'optimisation énergétique pour les PME.

Korys est ici accompagné dans cette prise de participation par le fonds de capital risque Forward.One et KIC InnoEnergy. Derrière cet apport d'argent frais, une volonté: l'internationalisation et l'élargissement de la clientèle de Sensorfact .

Optimisation énergétique

Fondée en 2016, la société Sensorfact s'attaque à un segment précis de la transition énergétique . "Sensorfact est spécialisée dans les solutions permettant de mesurer, contrôler et, in fine, réduire la consommation énergétique des PME industrielles", explique Loïc de Schaetzen, directeur des investissements chez Korys.

Pour mener sa mission à bien, la scale-up de 30 personnes a également développé des algorithmes et une plateforme permettant aux entreprises clientes d'avoir accès à leurs données. À l'heure actuelle, Sensorfact a réussi à séduire quelque 350 PME, pour un service oscillant entre 4.000 et 6.000 euros. Pas encore rentable, la société vise désormais la Suisse, l'Autriche et les pays scandinaves pour poursuivre sa croissance.