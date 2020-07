Korys met un pied dans le stockage d'électricité

En croisade pour la transition énergétique et toujours à la recherche de pépites et solutions innovantes en la matière, Korys, le véhicule d'investissement de la famille Colruyt, annonce aujourd'hui son entrée au capital de la start-up allemande VoltStorage, spécialisée dans les batteries domestiques destinées à stocker l'électricité produite par des installations photovoltaïques.

Alternative au lithium

À l'heure où les énergies fossiles ont mauvaise presse, où le nucléaire est passionnément débattu et où l'électrification est érigée en vecteur essentiel de la transition vers une société décarbonée, le stockage de l'électricité figure parmi les technologies qu'il faut parvenir à maîtriser. Et c'est précisément dans ce créneau qu'est active la jeune société allemande VoltStorage.

Son produit, une batterie domestique à l'instar du Powerwall de Tesla, a pour vocation de récupérer l'énergie produite par les panneaux solaires de particuliers qui n'est pas immédiatement consommée. De la sorte, elle entend favoriser l'autoconsommation des propriétaires de ces installations et, ainsi, diminuer un peu plus leur dépendance au réseau.

La subtilité cependant est que la technologie sous-jacente à la batterie est différente de celle habituellement rencontrée dans les produits concurrents. Ici, il est question de "redox flow" et de vanadium, non de lithium. "Cette technologie correspond bien à un usage à domicile", avance Geoffroy Hautier, professeur expert en la matière à l'UCLouvain. "Contrairement aux batteries à ions lithium, elle se dégrade beaucoup moins vite, même après de nombreux cycles de charge. Par contre, l'inconvénient est que son niveau de densité d'énergie est bien moindre que dans les batteries au lithium. À puissance égale, les batteries au vanadium sont bien plus volumineuses. On ne peut donc pas s'attendre à les voir prendre place dans nos voitures de sitôt", poursuit-il.