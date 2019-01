L'Australie, bientôt le premier exportateur mondial de gaz liquide

Dans son bulletin trimestriel sur les minéraux et l’énergie paru au mois de décembre, le gouvernement indique que "l’Australie prendra la place du Qatar en tant que premier exportateur mondial de GNL en 2019 avec des exportations atteignant 77 millions de tonnes et accroîtra encore légèrement son avance en 2020" .

Tout comme les quantités exportées (62 millions de tonnes en 2017/2018 et 77 millions prévues en 2018/2019), les revenus tirés des exportations de GNL vont significativement progresser l’année prochaine, passant de 31 milliards (19,4 milliards d’euros) à 50 milliards de dollars australiens (31,3 milliards d’euros) .

Nombreux projets

En fin d’année 2018, de nombreux méga projets d’exploitation gazière sont entrés en activité et pour certains, ont même effectué leurs premières livraisons.

C’est notamment le cas du projet Ichthys, dans le nord de l’Australie, porté par le japonais Inpex et le groupe Total (à hauteur de 30%) , dont la première livraison de GNL à destination du Japon est partie du port de Darwin en octobre dernier.

Et en toute fin d’année, c’est la plus grande plateforme offshore de GNL au monde, Prelude, appartenant à Shell, qui est entrée en activité. Située à 475 km au large de Broome, en Australie-Occidentale, cette plateforme de 600.000 tonnes dispose d’une capacité d’extraction annuelle de 3,6 millions de tonnes de GNL, de 1,3 million de tonnes de condensats et de 400.000 tonnes de GPL.